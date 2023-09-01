Військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням екстрадиції. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував якогось посадовця, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Правоохоронці будуть працювати над тим, аби легалізувати докази й висувати обвинувачення.

«Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», – пояснив Арахамія.

Інше питання полягає в тому, яким чином притягати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з кримінальним кодексом в Україні зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги.

Тож фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони понесли відповідну відповідальність, підсумував нардеп.

Нагадаємо, 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України вирішили провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було винесено з 24 лютого 2022 року. Усіма випадками, коли рішення були безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.