25 серпня на сесії депутати Бучача розглянули питання звільнення заступника голови

На Тернопільщині 49-річний заступник голови Бучацької громади Василь Вонсяк виїхав закордон, а після того дистанційно звільнився. У липні чиновник взяв відпустку, за цей час оформив догляд за мамою, яка має інвалідність, і покинув країну. Його ж мати повернулася назад в Україну. 23 серпня Василь Вонсяк написав заяву на звільнення, а сьогодні, 25 серпня, на сесії Бучацької міської ради депутати її затвердили.

Житель Бучацької громади Василь Вонсяк займав посаду першого заступника голови Бучача з 30 листопада 2020 року. Також став депутатом Бучацької міської ради від партії ВО «Свобода». У липні цього року чиновник написав заяву на відпустку, яка мала б завершитися 18 серпня, повідомляє видання «Тернополяни». Однак на робоче місце так і не повернувся. З'ясувалося, що Василь Вонсяк час вже перебуває в Канаді в еміграції.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що за той час, коли чиновник перебував у відпустці, він оформив догляд за мамою з інвалідністю. Разом з нею перетнув державний кордон. Пізніше жінка повернулася назад в Україну, а Вонсяк полетів в Канаду.

Чиновник 23 серпня дистанційно написав заяву на звільнення з займаної посади за згодою сторін. Відповідний проект рішення зареєстрували на сайті Бучацької міської ради 24 серпня. Сьогодні, 25 серпня, депутати Бучацької міської ради проголосували за його звільнення.

Довідка.

Василь Вонсяк став першим заступником голови Бучача після того, як його провели адміністративну реформу з укрупнення районів. До того, він 5 років працював заступником голови Бучацької районної ради. Одразу після Революції Гідності його призначили головою Бучацької районної державної адміністрації, на цій посаді бачачанин провів 8 місяців. До чиновницьких посад Василь Вонсяк працював в різних підприємствах і час від часу ставав на облік в центри зайнятості як безробітний.