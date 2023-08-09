4 серпня міський голова Рахова Віктор Медвідь заявив про дострокове складення своїх повноважень

У середу, 9 серпня, депутати Рахівської міськради зібрались на позачергову сесію та проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Віктора Медведя. Правоохоронці підозрюють його у привласненні майна і підробці офіційних документів.

Про прийняте під час засідання міськради рішення повідомило Суспільне з посиланням на коментар секретаря міської ради Дмитра Брехлічука.

Питання про припинення його повноважень розглядали 7 серпня на позачерговій 33-ій сесії міськради. Тоді підтримали проект рішення 13 депутатів із 24 присутніх. Рахівська міськрада скликала позачергову сесію, щоб розглянути питання про дострокове припинення повноважень міського голови Рахова повторно. 9 серпня проект рішення підтримали 23 присутні із 27 депутатів міськради.

Раніше Віктор Медвідь заявив про дострокове складення своїх повноважень, його звернення опублікували на офіційному сайті міськради.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Віктора Медведя, його підозрюють у привласненні майна і підробці офіційних документів. 9 серпня також стало відомо, що 30 червня Віктор Медвідь виїхав у відряження до румунської комуни Бістра. Розпорядження про поїздку терміном на три дні було підписане самим же Віктором Медведем ще 40 днів тому – з тих пір він до України не повертався.

Перед цим стало відомо, що заступника мера Рахова підозрюють у привласненні 2,2 млн грн грантових коштів. За словами правоохоронців, під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн.