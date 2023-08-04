4 серпня міський голова Рахова Віктор Медвідь заявив про дострокове складення своїх повноважень

У п’ятницю, 4 серпня, міський голова Рахова Віктор Медвідь заявив про дострокове складення своїх повноважень. Правоохоронці підозрюють його у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів.

У опублікованому на сайті Рахівської міськради зверненні Віктора Медведя опубліковано його позицію з приводу звільнення. Він заявив, що не дозволяв «договорняків», боровся проти «інтересів чи забаганок окремих людей та депутатів, які намагалися отримати шматок землі, квадратні метри комунальної власності та інші преференції».

«Уявляєте, яку армію ворогів ми нажили за цей час? Часто наші зрозумілі рішення «бісили» різні органи та структури, але ми намагалися діяти по правді. Вершиною роздратування для влади стали події по призначенню керівника Рахівського лісгоспу. Ми не дозволили «лісовим урядовцям» здійснити їх нечисті плани. І цього влада не пробачила! Про бруд, вилитий на мене, вам відомо», – йдеться у зверненні Віктора Медведя.

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21 липня 2023 року мера Рахова Віталія Медведя оголосили у розшук. 51-річного міського голову Рахова підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів – ст.191 ч.4 та ст.366 ч.1. За даними правоохоронців, він переховувався від слідства.

Віктор Медвідь вперше працював на посаді голови районної адміністрації Рахова у 2009-2010 роках впродовж восьми місяців. Вдруге, у статусі т.в.о., — з жовтня 2014 до липня 2015 року. У жовтні 2015 року, балотувавшись від партії «Єдиний центр», був обраний міським головою Рахова. Вже в 2020 році він успішно балотувався від «Слуги народу».

Додамо, що заступника мера Рахова підозрюють у привласненні 2,2 млн грн грантових коштів. За словами правоохоронців, під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн.