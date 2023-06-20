Заступнику мера повідомили підозру у привласненні великої суми грошей

Під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн. Підозру оголосили заступнику Рахівського міського голови та генпідряднику.

«Службові особи фірми-підрядника у змові з представником замовника підписали акти виконаних робіт при будівництві реабілітаційного центру, хоча роботи на об’єкті були виконані не повністю. Таким чином особи заволоділи понад 2,2 млн грн», – повідомляє БЕБ у Закарпатській області.

Як додали у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, у 2021 році міськрада оголосила тендер для будівництва центру. Пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної документації, однак з ним уклали договір.

«Порушення виявила аудиторська служба та надіслала листа з вимогами припинити зобов’язання за договором. Знаючи, що угода повинна бути розірвана, та всупереч припису посадовець міськради укладає додаткові договори до угоди. Окрім цього, до актів виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо вартості, обсягів та строків їх виконання і на рахунки генпідрядника наприкінці 2021 року безпідставно перераховані кошти», – зазначає департамент.

Сума завданих збитків – понад 2,2 млн грн. Заступнику міського голови та директорові генпідрядної організації повідомили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади і з конфіскацією майна.

Слідство здійснює Бюро економічної безпеки у Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У поліції та БЕБ не повідомляють, про який реабілітаційний центр йде мова, але у 2021 році ZAXID.NET писав, що у Рахові почали будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Загальну вартість центру оцінювали у близько 70 млн грн. Гроші на нього виділили румунські партнери із громади Бая-Спріє за програмою «Румунія – Україна». Виконавцем робіт, згідно з даними системи Prozorro, є ТОВ «Свалява-Міськбуд».