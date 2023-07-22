Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Віктора Медведя – міського голову Рахова, що на Закарпатті. Про це свідчать дані на сайті МВС.

На сайті Віктор Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня. 51-річного міського голову Рахова підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів – ст.191 ч.4 та ст.366 ч.1

МВС розшукує міського голову Рахова Віктора Медведя

Деталі справи наразі не розголошуються, але кілька днів тому стало відомо, що заступника мера Рахова підозрюють у привласненні 2,2 млн грн грантових коштів. За словами правоохоронців, під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн.

Віктор Медвідь вперше працював на посаді голови районної адміністрації Рахова у 2009-2010 роках впродовж восьми місяців. Вдруге, у статусі т.в.о., — з жовтня 2014 до липня 2015 року. У жовтні 2015 року, балотувавшись від партії «Єдиний центр», був обраний міським головою Рахова. Вже в 2020 році він успішно балотувався від «Слуги народу».