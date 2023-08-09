22 липня МВС оголосило в розшук міського голову Рахова Віктора Медведя

Міський голова Рахова Віктор Медвідь втік за кордон на підставі виписаного самому собі відрядження. Про це 9 серпня повідомив журналіст Віталій Глагола.

Йому вдалось отримати копію розпорядження, згідно з яким ще 30 червня Віктор Медвідь виїхав у відряження до румунської комуни Бістра. Розпорядження про поїздку терміном на три дні було підписане самим же Віктором Медведем ще 40 днів тому – з тих пір він до України не повертався.

«Сюр якийсь. Згідно з розпорядженням самому собі – їхав він до комуни Бістра для обговорення написання нового спільного грантового проекту. От тільки повернутись із триденного відрядження не вийшло. Отаке відрядження у мера Рахова, який ховається від кримінального провадження в ЄС», – зазначив Віталій Глагола.

Віктор Медвідь сам собі виписав розпорядження про закордонне відрядження

Нагадаємо, 22 липня повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Віктора Медведя – міського голову Рахова, що на Закарпатті. Перед цим стало відомо, що заступника мера Рахова підозрюють у привласненні 2,2 млн грн грантових коштів. За словами правоохоронців, під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн.

4 серпня Віктор Медвідь заявив про дострокове складення своїх повноважень. Але вже за кілька днів депутати міськради не змогли відправити його у відставку.

Віктор Медвідь вперше працював на посаді голови районної адміністрації Рахова у 2009-2010 роках впродовж восьми місяців. Вдруге, у статусі т.в.о., — з жовтня 2014 до липня 2015 року. У жовтні 2015 року, балотувавшись від партії «Єдиний центр», був обраний міським головою Рахова. Вже в 2020 році він успішно балотувався від «Слуги народу».