Військовослужбовцю присудили 51 тис. грн штрафу

Івано-Франківський міський суд визнав винним старшого офіцера мобілізаційного відділення ТЦК та СП Любомира Д. в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні. За виписування мобілізаційних розпоряджень (або так званих бойових повісток), з якими ухилянти могли вільно пересуватися територією області, майору призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 травня, у січні офіцер Любомир Д. за 500 доларів хабара видав повістки на відправку до військової частини двом ухилянтам. З цими мобілізаційними розпорядженнями вони могли вільно пересуватися країною, у тому числі через блокпости ТЦК та СП, адже інших повісток – для уточнення даних чи проходження медкомісії – вже не могли отримати.

Щоб підробити документ, військовослужбовець вніс до офіційного бланку повістки на відправку, підписаного начальником ТЦК та СП, неправдиві відомості про анкетні дані ухилянтів і дату їх прибуття до військової частини.

30 травня між прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості.

Як наслідок, суддя Роман Хоростіль визнав офіцера Любомира Д. винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні і призначив йому 51 тис. грн штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, на строк 2 роки. Також прикарпатець має сплатити 32,5 тис. грн за проведення експертиз.