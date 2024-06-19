Обмеження ввели на території 15 громад, які знаходяться у прикордонній смузі

На території 15 громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів, які перебувають у прикордонній смузі, ввели додаткові тимчасові обмеження. Зокрема з 22:00 до 05:00 заборонили проїзд шляхами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг, а також зупинки транспорту на узбіччі та поза автомобільними стоянками.

Як повідомили у Мукачівському прикордонному загоні 19 червня, додаткові обмеження запроваджені на території 15 громад, які розташовані у прикордонній зоні: Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської та Богданської.

В межах прикордонної смуги у цих громадах забороняється:

з 22:00 до 05:00 проведення робіт, рух транспорту та осіб поза межами населених пунктів та шляхів, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону;

зупинки транспорту на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, не пов’язані з технічними несправностями;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці або зареєстрованих;

використання легкомоторних літальних апаратів до закінчення воєнного стану.

У ДПСУ додали, що ці додаткові обмеження не поширюються на працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб та медиків швидкої допомоги.