Відтепер особи, які планують перебувати у межах прикордонної смуги, мають отримати дозвіл від прикордонників

Працівники ДПСУ почали видавати документи на право перебування у прикордонній смузі. Сталося це після зміни урядом в грудні 2023 року правил в'їзду, проживання і пересування осіб у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 21 березня, відтепер особи, які планують перебувати у межах прикордонної смуги, мають отримати дозвіл від прикордонників. Останні видаватимуть їх протягом 10 робочих днів від дати звернення. Дозволи на перебування у прикордонній зоні не потрібні:

особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску;

водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення перевезення;

особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

У Держприкордонслужбі нагадали, що будівництво, землевпорядні роботи, відеозйомка місцевості, туристичні подорожі та інша діяльність у межах прикордонної смуги також має проводитися з дозволу її працівників.