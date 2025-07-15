Чоловік у закривавленому одязі лежав на залізничних коліях та напав на підлітків, які хотіли викликати йому «швидку»

Поліцейські затримали 31-річного львів’янина, який напав на двох підлітків, які хотіли йому допомогти. Чоловік канцелярськими ножицями порізав шию 13-річній дівчинці. Діти зуміли втекти та розповіли про це батькам, які заявили у поліцію.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, випадок трапився ввечері 12 липня на вул. Колійній у Львові. Підлітки, 12-річний хлопець із 13-річною сестрою, побачили чоловіка, який лежав на залізничних коліях в закривавленому одязі. Вони підійшли до незнайомця та запропонували йому допомогу, а саме – викликати лікарів, на що чоловік відреагував неадекватно – він накинувся на 12-річного хлопчика, а коли тому на допомогу прийшла сестра – накинувся й на неї, порізавши їй шию канцелярськими ножицями.

Підлітки зуміли втекти та розповіли про подію батькам, які звернулись в поліцію. Нападник не встиг поранити хлопця, в його 13-річної сестри лікарі діагностували різані рани та садна на шиї. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Правоохоронці затримали нападника, ним виявився 31-річний львів’янин

Правоохоронці затримали нападника, ним виявився 31-річний львів’янин, який на момент нападу на дітей, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.