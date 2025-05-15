У Львові пʼяний чоловік із мисливської рушниці стріляв із вікна будинку, пошкодивши вікна сусідніх будівель. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у ніч на четвер, 15 травня. До поліції надійшло повідомлення, що на вул. Кавалерідзе у Львові чутно постріли.

Правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець однієї з квартир пʼяним вистрілив із вікна другого поверху. Внаслідок стрілянини пошкоджено вікна в сусідніх квартирах. На місці поліцейські вилучили мисливську рушницю та гільзи.

За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ. Порушнику загрожує штраф або до 5 років обмеження волі.