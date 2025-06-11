Діти випробовували, чи проб'є пневматична куля підручник

У львівській школі учень вистрілив з пістолета у напрямку свого однокласника. Ніхто не постраждав. Відео з’явилося у телеграм-каналах 11 червня. Поліція встановила хулігана і з’ясувала, що він стріляв з пневматичної зброї. У міськраді повідомили, що випадок трапився близько двох місяців тому, з школярами та батьками провели виховні бесіди.

Поліцейські дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж. На оприлюдненому відео неповнолітній хлопець здійснив постріл зі зброї в напрямку свого однокласника у класі школи. Один хлопець на відстані тримав поперед себе книжку, інший цілився у неї.

«Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась подія, та її учасників – трьох учнів 9 класу. Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові, та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша», – розповіли у поліції Львівщини.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Поліцейські проводять перевірку та вирішують питання правової кваліфікації події.

За інформацією сайту «Варта1», випадок трапився у 62-й школі Львова. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі міськради, цей інцидент трапився ще близько 2 місяців тому. З учнями та їхніми батьками провели виховні бесіди.