Серед постраждалих є вчителі та учні

В австрійському Граці загинули щонайменше 10 людей, включно з нападником, внаслідок стрілянини у школі. Про це у вівторок, 10 червня, повідомила газета Kronen Zeitung.

У вівторок близько 10:00 в будівлі федеральної школи BORG у австрійському місті Грац 22-річний чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 10 людей, зокрема й нападник, а також ще 28 людей зазнали поранень. Серед них – вчителі та учні.

«Тіло стрільця було виявлено поліцією в одній з туалетних кімнат. Вважається, що він застрелився», – йдеться у повідомленні.

W austriackim Grazu doszło do strzelaniny w szkole. Jak podaje gazeta „Kronen Zeitung”, zginęło co najmniej osiem osób. Trwa akcja policji.pic.twitter.com/NC0mA0BMV3 — tvp.info (@tvp_info) June 10, 2025

Стрільцем виявився колишній учень цієї школи, під час нападу він мав при собі пістолет та рушницю, і стріляв, зокрема, у своєму колишньому класі. Згідно з повідомленнями, зброя була у нього на законних підставах.

Поліція проводить розслідування і встановлює мотиви нападу. За повідомленнями австрійських ЗМІ, нападник раніше відчував себе жертвою булінгу.

Нагадаємо, ввечері середи, 21 травня, у центрі Вашингтону (США) сталась стрілянина, внаслідок якої загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю у США.