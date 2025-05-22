У Вашингтоні 30-річний чоловік вбив двох співробітників ізраїльського посольства

Ввечері середи, 21 травня, у центрі Вашингтону (США) сталась стрілянина, внаслідок якої загинули двоє співробітників посольства Ізраїлю у США. Про це повідомив телеканал CBS News.

Подія трапилась біля Єврейського музею близько 21:00 за місцевим часом. За даними поліції, напад скоїв 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго. Він підійшов до групи з чотирьох людей, дістав пістолет та вистрелив у двох із них. Правоохоронці, які прибули на місце події, констатували загибель чоловіка та жінки від вогнепальних поранень. Після злочину підозрюваний чоловік зайшов до музею, де його затримала охорона закладу. За словами очевидців, зловмисник вигукував гасло «Вільна Палестина».

«Підозрюваний вказав, куди він викинув зброю, і цю зброю було вилучено», – повідомила начальниця Департаменту поліції Вашингтону Памела Сміт.

Підозрюваний у стрілянині Еліас Родрігес

За словами посла Ізраїлю в США Єхіеля Лейтера, загиблі – молода пара, яка планувала заручитися.

«Молодий чоловік придбав обручку цього тижня з наміром зробити пропозицію своїй дівчині наступного тижня в Єрусалимі. Вони були прекрасною парою, яка прийшла насолодитися вечором у культурному центрі Вашингтона», – розповів Єхіель Лейтер.

Жертви стрілянини у центрі Вашингтона

На вбивство ізраїльських дипломатів відреагував президент США Дональд Трамп: «Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, очевидно засновані на антисемітизмі, повинні припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США», – написав американський лідер у своїй соцмережі Truth Social.

Підозрюваний у стрілянині наразі перебуває під вартою. Відомо, що раніше чоловік не потрапляв у поле зору правоохоронців.