Поблизу ізраїльського Тель-Авіва у неділю, 27 жовтня, вантажівка протаранила автобусну зупинку, травм зазнали близько 24 людини. Про це повідомляє поліція Ізраїлю.

У неділю на перехресті Глілот біля військової бази вантажівка влетіла в автобусну зупинку. У той момент біля вокзалу зупинився автобус, щоб висадити пасажирів.

«У цей час під'їхала вантажівка, яка зіткнулася з автобусом і пасажирами, які були на зупинці. На цей час в MDA повідомили про 24 поранених цивільних різного ступеня тяжкості, які перебували на місці події», – зазначають у повідомленні.

У поліції додали, що це міг бути терористичний акт. Деякі ізраїльські ЗМІ, зокрема The Jerusalem Post, писали, що водія вантажівки вдалося затримати.

MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 10 injured people to Beilinson and Ichilov hospitals. Among the injured: 4 in serious condition, 2 in moderate condition, and 4 in mild condition. MDA teams are also treating multiple other casualties on-site. Updates to follow. pic.twitter.com/nGGv5Q3AcN