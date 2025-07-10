Thales – це ракети, які застосовують проти ударних дронів

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо постачання ракет для протиповітряної оборони Thales. Про це у четвер, 10 липня, повідомили на сайті британського уряду.

Британія вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales. Вартість проєкту складає 2,5 млрд фунтів. Всього Україна отримає 5 тис. таких ракет.

«Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії», – заявив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас.

Також Британія надасть Україні двосторонню допомогу на суму до 283 млн фунтів стерлінгів протягом 2026 року.

Зазначимо, що Thales – це ракети, які застосовують проти ударних дронів. Їх можна застосовувати з великокаліберних кулеметів, а деякі ракети мають лазерне наведення.

Нагадаємо, 25 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млн фунтів (близько 96 млн доларів). Особливість цього пакету є те, що закупівлю зброї для українських захисників профінансують коштом відсотків від заморожених російських активів.