Британія та Україна уклали угоду щодо постачання ракет ППО Thales
Уряд Великої Британії назвав угоду історичною
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо постачання ракет для протиповітряної оборони Thales. Про це у четвер, 10 липня, повідомили на сайті британського уряду.
Британія вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales. Вартість проєкту складає 2,5 млрд фунтів. Всього Україна отримає 5 тис. таких ракет.
«Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії», – заявив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас.
Також Британія надасть Україні двосторонню допомогу на суму до 283 млн фунтів стерлінгів протягом 2026 року.
Зазначимо, що Thales – це ракети, які застосовують проти ударних дронів. Їх можна застосовувати з великокаліберних кулеметів, а деякі ракети мають лазерне наведення.
Нагадаємо, 25 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млн фунтів (близько 96 млн доларів). Особливість цього пакету є те, що закупівлю зброї для українських захисників профінансують коштом відсотків від заморожених російських активів.