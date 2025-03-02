Стармер анонсував зустріч з Трампом для напрацювання спільного мирного плану для України

Велика Британія виділяє Україні 1,6 млрд британських фунтів стерлінгів (близько 2 млрд доларів) на закупівлю понад 5000 ракет протиповітряної оборони. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту в Лондоні 2 березня.

«Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів зі сильної позиції. Ми подвоюємо свою підтримку», – сказав Стармер.

Як передає ВВС, ракети виготовлятимуть в Белфасті, створюючи робочі місця в оборонному секторі Великої Британії.

Прем’єр-міністр нагадав, що напередодні Велика Британія підписала угоду про надання Україні позики на 2 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,2 млрд доларів або 2,74 млрд євро) на підтримку власної обороноздатності. Ця позика фінансуватиметься із заморожених російських активів.



У своїй промові Кір Стармер наголосив, що Велика Британія надалі чинитиме економічний тиск щодо Росії та працюватиме над гарантуванням участі України за столом будь-яких мирних переговорів. Також у разі укладення мирної угоди європейські лідери прагнутимуть запобігти будь-якому майбутньому вторгненню Росії в Україну, а «коаліція охочих» відрядить військовий контингент в Україну.

«Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі. Ці зусилля повинні підтримати США», – сказав Стармер та анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом для напрацювання спільного мирного плану для України.

Нагадаємо, 2 березня Кір Стармер повідомив, що Велика Британія, Франція та Україна працюватимуть над спільним мирним планом, після чого його представлять Сполученим Штатам Америки.

Доповнено. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримає понад 5 тис. ракет LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger та пускові установки до них.

«LMM – це високоточні ракети-інтерсептори (перехоплювачі), які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022 – 2024 років», – розповів Умєров.

Однак міністр наголосив, що йдеться не про негайне постачання ракет, а про посилення ППО України до 2030 року.