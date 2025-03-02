Кір Стармер провів розмову з Емманюелем Макроном, а також Володимиром Зеленським

Велика Британія, Франція та Україна працюватимуть над спільним мирним планом, повідомив у неділю, 2 березня, прем’єр-міністр Кір Стармер, передає Guardian. За його словами, згодом план представлять Сполученим Штатам Америки.

Британський прем’єр-міністр розповів, що домовленостей про створення мирного плану вдалося досягнути після розмов з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Нагадаємо, 1 березня український президент прибув Лондона на саміт країн ЄС після того, як достроково покинув Вашингтон після суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Кіра Стармера, до мирного плану можуть доєднатися ще «одна чи дві країни». Після підготовки плану його представлять США.

«Я вважаю, що ми зробили крок у правильному напрямку», – сказав Стармер.

Прем’єр-міністр Великої Британії висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп хоче бачити міцний мир в Україні попри його риторику та ставлення до Зеленського. За його словами, гарантії безпеки від США є предметом «інтенсивної» дискусії. Стармер визнав, що Трамп не зобов’язувався гарантувати безпеку США для європейських сил в Україні, але зазначив, що Велика Британія та США продовжують переговори щодо цього.

Кір Стармер наголосив, що «не довіряє» Владіміру Путіну, і що росіяни «прийдуть знову», якщо у них з’явиться можливість. З іншого боку, британський прем’єр-міністр висловив довіру Зеленському і Трампу. Спостерігаючи за суперечкою Володимира Зеленського та Дональда Трампа, за словами Стармера, він почувався «незручно».

Нагадаємо, під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.

Нагадаємо, напередодні Стармер разом із Зеленським взяли участь у підписанні угоди про виділення Україні позики на 3,2 млрд доларів на оборонні потреби. Кредит погасять коштом майбутніх прибутків від заморожених російських активів