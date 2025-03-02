Угоду про позику підписали 1 березня під час візиту Володимира Зеленського до Лондона

Україна та Велика Британія підписали угоду про надання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,2 млрд доларів або 2,74 млрд євро) на підтримку власної обороноздатності. Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів України 1 березня.

Угоду підписали за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента України Володимира Зеленського. Нагадаємо, український президент прибув до Лондона на саміт країн ЄС після того, як достроково покинув Вашингтон після суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

«Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів», – повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Фінансування в межах проєкту надають на 30 років. Кошти спрямують для закупівлі оборонних матеріалів. Зазначимо, в межах ERA Україна вже отримала 1 млрд доларів від США та 3 млрд євро від Євросоюзу.

Нагадаємо, 24 лютого Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги – вміст оборонного пакета вартістю 4,5 млрд фунтів (понад 5,4 млрд євро) надійде протягом року. Що саме увійде до пакета військової допомоги, наразі невідомо.

Того ж дня Велика Британія запровадила найбільший пакет санкції проти Росії – під економічні обмеження потрапили понад сотня компаній та осіб. До слова, 24 лютого ЄС також запровадив новий пакет санкцій проти Росії – до нього понад 80 осіб, танкери «тіньового флоту», російські банки та ЗМІ.