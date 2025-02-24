Велика Британія назвала новий санкційний пакет проти Росії найбільшим за три останні роки

У понеділок, 24 лютого, Велика Британія запровадила наймасштабніший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення до України. Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.

«Сьогоднішні заходи будуть спрямовані на кошти, які надходять у військову скарбницю Путіна та підтримують російську клептократичну систему», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Загалом під санкції Великої Британії потрапили 107 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, економічні обмеження запровадили проти виробників та експортерів верстатів, а також електроніки і товарів подвійного призначення, які розташовані на території інших країн та постачають Росії необхідні для її ВПК товари в обхід санкціям. Йдеться про компанії в Китаї, Індії, Таїланді, Туреччині та країнах Центральної Азії.

Під британські санкції потрапили 13 російських компаній – зокрема ТОВ «Грант-Трейд» та його власник Марат Мустафаєм з сестрою Діаною, які через свою компанію передавали сучасні європейські технології до Росії. Також під обмеження Великої Британії потрапили 14 росіян, деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки.

«Серед них – Роман Троценко, один із найбагатших людей Росії, статки якого становлять 2,2 млрд фунтів», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Окрім того, під санкції потрапили міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші військові топчиновники, які відповідальні та причетні до відправки на війну проти України понад 11 тис. північнокорейських солдатів.

Економічні обмеження торкнулися киргизстанського ВАТ «Керемет Банк», який підтримує військову промисловість Росії, а також 40 танкерів, які перевозять російську нафту. Зазначається, що загальна кількість підсанкційних суден зросла до 133.

До слова, 24 лютого ЄС також запровадив новий пакет санкцій проти Росії – до нього понад 80 осіб, танкери «тіньового флоту», російські банки та ЗМІ.

Нагадаємо, до роковин повномасштабного вторгнення Велика Британія також оголосила про надання Україні найбільшого оборонного пакета вартістю 4,5 млрд фунтів (5,4 млрд євро). Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, який 24 лютого відвідав Київ.