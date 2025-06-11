ЗРК RapidRanger

Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2 млрд євро) фінансової допомоги від Великої Британії для придбання додаткових систем ЗРК та боєприпасів до них. Йдеться про закупівлю зенітно-ракетних комплексів Rapid Ranger та легких багатоцільових ракет Martlet, повідомив у середу, 11 червня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, рішення про закупівлю зброї за гроші Великої Британії ухвалили на засіданні уряду 11 червня.

«За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Martlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога», – повідомив Шмигаль.

Зазначимо, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна надасть Україні 1,7 млрд британських фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони. Йшлося про закупівлю 5000 ракет для ППО – за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, йшлося про LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger. Крім того, гроші виділили на установки RapidRanger, кількість яких не уточнили.

RapidRanger – це бойовий модуль під чотири пускові для низки різних ракет. Дальність виявлення цілей в ЗРК – близько 15 км. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний чи гусеничний транспорт та інтегрувати до денних і тепловізійних камер, а також датчика спостереження на 360°.

Ракети Martlet – це легкі багатоцільові керовані ракети (Lightweight Multirole Missile — LMM), які використовують лазерний промінь з інфрачервоним терміналом самонаведення та лазерний датчик наближення. Одна така ракета важить близько 13 кг та має бойову частину у 3 кг. Дальність дії ракет Martlet – 8 км.