Крупа оформлювала фіктивні інвалідності

У середу, 15 квітня, Вищий антикорупційний суд продовжив обов’язки для колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокурора.

Тетяна Крупа перебуває під заставою із 4 вересня 2025 року. ВАКС ухвалив рішення, що вона й надалі повинна повідомляти слідчих або суд, якщо змінює місце проживання, а також вона повинна здати закордонний паспорт і не може виїжджати за межі України. Ці обмеження діятимуть до 15 червня 2026 року.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Посадовицю посадили в СІЗО. Упродовж 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року її випустили під 20 млн грн застави.

Варто зауважити, що польські правоохоронці також відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, Крупа та члени її родини з 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року систематично вивозили до Польщі великі суми готівки. НАБУ встановило, що за цей період родина Крупи вивезла за кордон понад 2,9 млн доларів США та 476 тис. євро – навіть після оголошення підозри.