Тетяна Крупа перебуває під вартою з можливістю сплатити 280 млн грн застави

Детективи НАБУ встановили, що упродовж 2022-2024 років колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, оприлюдненій 22 квітня.

Детективи НАБУ під час обшуків знайшли документи, що встановлюють факти розміщення Тетяною Крупою, її чоловіком та невісткою в країнах Євросоюзу активів на значну суму. Протягом 2022-2024 років посадовиця розмістила на рахунках в Австрії, Польщі, Швейцарії понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро.

За даними слідства, колишня очільниця Хмельницької МСЕК мала банківський рахунок у Швейцарії, але станом на грудень 2024 цей рахунок був закритий.

«Тетяна Крупа не повідомляла про наявність рахунку у банку в Швейцарії, який був виявлений саме органом досудового розслідування та на ньому було розміщено 599 тис. доларів (станом на грудень 2024 був закритий)», – йдеться у документі.

Також в ухвалі зазначають, що Тетяна Крупа, її чоловік та невістка протягом 2022-2023 років задекларували ввезення на територію Євросоюзу 1 млн 307 тис. доларів і 26 тис. євро.

На початку квітня цього року польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, посадовиця та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. Гроші сім'я Крупи клала на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та Австрії. Після цього їх переказували у фінустанови США та Швейцарії. Зазначимо, що під час обшуків у будинку Тетяни Крупи правоохоронці знайшли документ про зарахування 590 тис. доларів на рахунок у польському банку Pekao.

ZAXID.NET раніше розповідав, що готівку з України, крім Тетяни Крупи, могли вивозити її чоловік Володимир Крупа та невістка Катерина Крупа. Водночас автоматизована система митного оформлення «Інспектор» тільки раз зафіксувала, що Тетяна Крупа декларувала гроші при перетині кордону.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Керівниця МСЕК намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн виплат.

Після викриття Тетяни Крупи генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК. Наразі екскерівниця Хмельницької МСЕК перебуває під вартою з можливістю сплати 260 млн грн застави.