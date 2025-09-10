Тетяна Крупа не внесла 20 млн грн застави й перебуває на волі

Викрита на корупційній схемі ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку суд випустив під 20 млн грн застави, так і не внесла необхідну суму протягом пʼяти днів. Тепер прокурор може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу, а до тих пір посадовиця перебуватиме на волі.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, крайнім терміном для внесення застави щодо Тетяни Крупи був вівторок, 9 вересня. Посадовиця вийшла на волю 4 вересня одразу після засідання суду й мала пʼять календарних днів для внесення необхідної суми. Проте, оскільки гроші так і не надійшли, прокурор може звернутись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

«Поки Тетяні Крупі не обрали новий запобіжний захід, щодо неї продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, підозрювана не може залишати межі Хмельницького, зобовʼязана носити електронний браслет і прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду тощо», – зауважила Олеся Чемерис.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Вона намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Посадовицю посадили в СІЗО. Протягом 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року їй дозволили вийти на волю під 20 млн грн застави.

На початку квітня 2025 року польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, посадовиця та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. НАБУ встановило, що упродовж 2022-2024 років Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро.