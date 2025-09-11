Тетяна Крупа вийшла з СІЗО під заставу

Підозрювана у незаконному збагаченні ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа внесла визначену судом заставу у розмірі 20 млн грн та перебуватиме на волі. Про це у четвер, 11 вересня, повідомила САП.

«Зауважимо, що станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків», – повідомили в САП.

Раніше 4 вересня слідчий суддя ВАКС змінив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на неї відповідні процесуальні обов’язки. Зокрема, вона мала дати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, а також носити електронний засіб контролю.

«Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків»,– додали в САП.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Вона намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

НАБУ встановило, що упродовж 2022-2024 років Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 млн доларів та 476 тис. євро.

За 11 місяців перебування під вартою в СІЗО Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, а 4 вересня 2025 року їй дозволили вийти на волю під 20 млн грн застави.