Поліцейські покарали ще трьох неповнолітніх дівчат, які причетні до нападу на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». На школярок віком 15 та 17 років склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та розпивання алкоголю.

Як інформував ZAXID.NET, 7 грудня на АЗС у Шептицькому компанія, серед якої були неповнолітні, вчинила конфлікт і напала на артистів, які поверталися з гастролей у Польщі та Фінляндії. В автобус, який заїхав на заправку, зайшли шестеро чоловіків і троє жінок і почали бити пасажирів. У одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна.

Спершу поліція затримала двох чоловіків віком 18 та 20 років і 21-річного студента місцевого училища. Їх відправили під домашній арешт. Поліція розслідує справу за кількома статтями, зокрема й хуліганство.

13 грудня поліція повідомила, що ідентифікувала ще трьох неповнолітніх учасниць інциденту віком 15 та 17 років. На одну з 17-річних склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 178 (розпивання алкоголю) КУпАП. Також поліцейські склали протоколи на представників підлітків за ст. 184 (невиконання батьківських обовʼязків) та тих, хто придбав і передав їм алкоголь за ст. 180 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння). Матеріали справ скерували до суду.