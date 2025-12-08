Інцидент трапився на території АЗС, розташованої на вул. Львівській у місті Шептицький

На заправці ОККО у місті Шептицький стався напад на артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Колектив повертався з гастролей у Польщі та Фінляндії, де провів 25 концертів. Про це у неділю, 7 грудня, на своїй фейсбук-сторінці повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета. Також він опубліквав відео сутички.

За інформацією ансамблю, близько 03:00 група з шести чоловіків і трьох жінок зайшла в автобус, у якому перебували артисти. Нападники, ймовірно у стані алкогольного сп’яніння, почали конфлікт і застосували фізичну силу.

«Це не була "бійка". Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад. Результат: зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням, необхідна операція. Постраждала адміністраторка ансамблю – її штовхнули, в неї забій ребер і сильний стрес», – йдеться у дописі.

Ансамбль викликав поліцію. Водночас представники колективу заявляють, що мають запитання до дій правоохоронців, які прибули на місце події.

«На наявному відео та фото видно, як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними, попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку», – йдеться в повідомленні.

Учасники «Гуцулії» подали офіційну заяву, побої зафіксовані медиками. Колектив очікує на подальші слідчі дії та публічне розслідування.

Зазначимо, у четвер ансамбль має вирушити на заплановані виступи в Польщі.

Як повідомили у поліції Львівської області, інцидент трапився на території АЗС, розташованої на вул. Львівській у місті Шептицький. Компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса. Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківська віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Правоохоронці встановили усіх учасників інциденту, з ними тривають слідчі дії.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відреагувала на інцидент. Вона закликала правоохоронні органи Львівщини до оперативного та неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

Фото поліції

Як уточнили у прокуратурі Львівської області, нападниками виявилися двоє чоловіків віком 18 та 20 років і 21-річний студент місцевого училища.