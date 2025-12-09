Під час конфлікту постраждало п'ятеро артистів та водій

У вівторок, 9 грудня, Шептицький районний суд обрав запобіжний захід трьом нападникам, які на заправці у Шептицькому напали на артистів франківського ансамблю пісні та танцю «Гуцулія». Внаслідок інциденту п’ятеро артистів та водій отримал травми. Суд призначив підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила прокуратура Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, суд обрав запобіжні заходи трьом причетним, які 7 грудня напали на водія мікроавтобуса та артистів Національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», що поверталися з гастролей у Польщі та Фінляндії.

Шептицький міський суд призначив запобіжний захід 18-річному чоловікові та 17-річному школяру місцевого ліцею – запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ще одного 20-річного нападника триматимуть під вартою з правом внесення застави. Місцеперебування четвертого причетного до нападу, 21-річного студента місцевого училища, правоохоронці встановлюють.

Чотирьом причетним до побиття артистів повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ). Ще одному учаснику інкриміновано опір працівникам правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 ККУ).