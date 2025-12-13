Між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних

У суботу, 13 грудня, білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко помилував 123 політв'язнів, серед яких є п’ять українців. Про це повідомили у пресслужбі Лукашенка, а також президент України Володимир Зеленський.

«Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців», – написав Зеленський.

У пресслужбі білоруського диктатора відзначили, що помилували засуджених за нібито шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність. Це громадяни Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення 114 цивільних, які були засуджені та ув'язнені білоруською владою.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення у листопаді.

«Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби», – додають у дописі.

Також Україні передали громадян Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема екскандидат в президенти Білорусі на виборах 2020 року Віктор Бабаріко, Марія Александрова, журналістка Марина Золотова. Після надання їм необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням вони будуть доставлені до Польщі та Литви.

Нагадаємо, перед цим США ухвалили рішення про зняття санкцій з білоруського калію.