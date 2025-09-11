«Белавіа» перебувала під санкціями з 2023 року

Америка офіційно зняла санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії «Белавіа», яка перебувала під обмеженнями з 2023 року. Про це у четвер, 11 вересня, повідомив представник президента США Дональда Трампа Джон Коул під час зустрічі з із самопроголошеним главою Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Коул на зустрічі повідомив, що рішення про зняття санкцій ухвалив особисто президент США. Воно вже затверджене та погоджене всіма відповідними відомствами, включаючи Державний департамент, Міністерство торгівлі та Міністерство фінансів.

«Хочу офіційно заявити тут і зараз, що ми зняли санкції з «Белавіа». У мене була зустріч із президентом Трампом, на якій були присутні ще кілька десятків осіб. Це рішення було ухвалене президентом», – заявив він.

Крім цього, за словами посадовця США, Трамп підтримує ідею повернути посольство США в Мінськ.

«Ми дуже хочемо нормалізувати двосторонні відносини між Білоруссю та США і готові зробити все для того, щоб ця нормалізація відбулася», — додав Коул.

Також стало відомо, що Білорусь звільнила 52 ув'язнених після зустрічі з представником Трампа. Президент Литви Ґітанас Науседа написав, що 11 вересня громадяни Великобританії, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Литви перетнули литовський кордон з Білорусі.

«52 – це багато. Дуже багато. Проте понад 1000 політичних в'язнів досі залишаються у білоруських в'язницях, і ми не можемо зупинитися, поки вони не побачать свободу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 15 серпня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із самопроголошеним главою Білорусі Алєксандром Лукашенком. Під час розмови Трамп подякував Лукашенку за звільнення політичних в’язнів.