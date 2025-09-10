Супутниковий знімок з будівництва військової бази, де може бути розміщений «Орєшнік»

Під білоруським Мінськом будують кілька військових об’єктів, один з яких може стати місцем розміщення російської балістичної ракети «Орєшнік», про передачу якої Білорусі заявляв російський лідер Владімір Путін. Про це у середу, 10 вересня, повідомив проєкт «Схеми».

Спільно з журналістами білоруської служби «Радіо Свобода» та естонськими виданнями Delfi Estonia й Eesti Ekspress «Схеми» проаналізували супутникові знімки над Білоруссю та виявили ознаки будівництва на низці колишніх військових баз. На одній з них, розташованої біля села Павлівка на півдні від Мінська, нині розгорнули будівельний майданчик площею в понад 2 км2 – журналісти зазначають, що це близько 280 футбольних полів.

За даними журналістів, будівельні роботи на базі розпочалися у червні 2024 року. Будівництво ведеться на території колишньої радянської бази «Військовий табір №25 «Павлівка», де раніше дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На озброєнні полку були радянські балістичні ракети середньої дальності Р-12, а також мобільні ракетні комплекси «Піонер» та «Тополь».

За словами польського військового експерта Конрада Музики, військова база може стати місцем, де будуть зберігатися російські ракети «Орєшнік». Нагадаємо, раніше Владімір Путін заявляв, що Росія може розмістити цю балістичну ракету в Білорусі до кінця 2025 року.

Окрім того, журналісти виявили та створили мапу військових об’єктів на території Білорусі – нові та модернізовані військові бази і полігони. Частину з них, імовірно, будуть використовувати під час спільних військових навчаннях з Росією «Захід-2025» 12-16 вересня – йдеться про полігони «Борисовський», «Лепельський» та «Лосвідо». На супутникових знімках журналісти помітили вантажну військову техніку та намети для військових.

Мапа військових баз у Білорусі

Крім того, на мапі видно модернізовані аеродроми, які у 2022 році росіяни використовували для розміщення своєї авіації. Йдеться про аеродроми:

«Лунинець» (Берестейська область),

«Ліда» (Гродненська область),

«Барановичі» (Берестейська область),

«Зябровка» (Гомельська область),

«Мачулищі» (Мінська область).

На території аеродромів побудували нові ангари для винищувачів, покращили злітні смуги та звели додаткові фортифікації в паливно-мастильних складах. Крім того, на територіях військових аеродромів модернізували радіолокаційні системи.

Зазначається, що офіційно білоруська влада не говорила про будівництво, а згадки про модернізацію військових баз не вдалося знайти ні в публічних офіційних документах, ні в кадастрових картах.

Нагадаємо з 31 серпня по 6 вересня в Білорусі пройшли військові навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планували відпрацювати застосування ядерної зброї. За даними російських медіа, у маневрах беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Під час навчань планували залучили 450 одиниць озброєння та техніки, а також понад 70 безпілотників різних типів.