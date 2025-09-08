Про падіння об'єкта поліцію повідомили місцеві прикордонники

У Польщі 7 вересня виявили уламки невстановленого літаючого об’єкта біля кордону з Білоруссю. Про це повідомили у понеділок, 8 вересня, у пресслужбі місцевої поліції.

За даними поліції, правоохоронці виявили «залишки невстановленого літаючого об’єкта» в районі прикордонного переходу в Тересполі. Уламки виявили на території села Полятиче Більського повіту Люблінського воєводства.

Повідомлення про уламки надійшло до поліції від прикордонників у неділю, 7 вересня, близько 22:00.

«Про інцидент були повідомлені всі служби. Ми також поінформували Окружну прокуратуру в Бялій Підляській», – повідомили у поліції.

Через падіння об’єкта ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.

Полятиче – невелике село, де проживає 160 людей та розташоване за 3 км від польсько-білоруського кордону.

До слова, 1 вересня у Білорусі розпочалися військові навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї. За даними російських медіа, у маневрах беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Під час навчань планують залучили 450 одиниць озброєння та техніки, а також понад 70 безпілотників різних типів. Крім того, з 12 по 16 вересня в Білорусі заплановані спільні російсько-білоруські маневри «Захід-2025».

Нагадаємо, 6 вересня у Люблінському воєводстві за 50 км від кордону з Україною, упав невідомий безпілотник. Правоохоронці припускають, що дрон не мав військового призначення й імовірно використовувався для контрабанди. Водночас профільний сайт «Мілітарний» вказує на те, що БпЛА, який упав у Польщі – це російський дрон-приманка «Гербера».