Військова жандармерія Польщі повідомляє, що, поблизу села Майдан-Сілець, ймовірно, упав безпілотник, який використовують контрабандисти

У Люблінському воєводстві, неподалік від кордону з Україною, упав невідомий безпілотник. Як повідомила в суботу, 6 вересня, польська поліція, постраждалих унаслідок інциденту немає, спецслужби вивчають знайдений БпЛА.

Як інформує TVN24, безпілотник упав за 500 метрів від житлової забудови – у полі поблизу села Майдан-Сілець, що в ґміні Криніце, приблизно за 50 км від кордону з Україною.

Уламки безпілотника, який упав біля села Майдан-Сілець. Фото X/Sokol

Речник поліції Люблінського воєводства Анджей Фійолек уточнив, що томашівська поліція отримала повідомлення про подію від місцевого фермера близько 17:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом). За словами фермера, вибуху чутно не було, спалаху теж не зафіксовано.

Фото Lublin112

Речник міністра національної оборони Януш Сеймей повідомив, що «невідомий літаючий об’єкт не мав військових ознак».

Військова жандармерія Польщі повідомляє, що, поблизу села Майдан-Сілець, ймовірно, упав безпілотник, який використовують контрабандисти. «Попередні дані вказують на те, що це неозброєний дрон для контрабанди», – йдеться у повідомленні жандармерії. Раніше прикордонники неодноразово фіксували контрабанду сигарет за допомогою БпЛА.

Водночас профільний сайт «Мілітарний» вказує на те, що БпЛА, який упав у Польщі – це російський дрон-приманка «Гербера». Такі дрони Росія використовує для перевантаження систем ППО під час атак по Україні. На те, що це саме російська «Гербера» вказують позначки на борту, двоциліндровий двигун, аналогічний тим, які раніше знаходили в Україні, силует виробу та елементи конструкції.

Майдан-Сілець – це невелике село, у якому проживає понад 200 людей, розташоване на північ від Томашова-Любельського.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Люблінському воєводстві Польщі упав і вибухнув дрон. Після досліджень міністр оборони Польщі заявив про російську провокацію. На залишках дрона знайшли написи корейською мовою.