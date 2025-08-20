Косіняк-Камиш підтвердив, що саме російський безпілотник впав на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції у середу, 20 серпня, заявив, що саме російський безпілотник впав на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві. Він відзначив, що порушення польського повітряного простору є черговою російською провокацією.

«Росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир», – сказав Косіняк-Камиш.

Міністр наголосив, що Польща працює над посиленням протиповітряної оборони, в тому числі проти дронів.

Генерал Даріуш Малиновський повідомив, що дрон було дуже складно зафіксувати, адже він летів низько, уникаючи радіолокаційне поле. Косиняк-Камиш підтвердив, що радіолокаційні системи не зафіксували жодних порушень повітряного простору країни.

Наразі прокуратура проводить розслідування, тому частина інформації залишається засекреченою. Також тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони. Польща проінформувала про інцидент усіх союзників.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході країни, був російською версією дрона Shahed. Відтак Варшава готує протест Росії.

«Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти відповідальних», – написав голова МЗС.

Zdjęcie silnika obiektu, który w nocy spadł na pole kukurydzy w Osinach (pow. łukowski, Lubelszczyzna), wskazuje, że był to rosyjski dron kamikadze Geran typu Shahed-136 — rosyjska wersja irańskiego projektu. pic.twitter.com/k1gcPIAPBl — Monitor Konfliktów (@Monitor807) August 20, 2025

Доповнено о 20:07. Люблінська прокуратура повідомила, що на безпілотнику виявили написи, ймовірно, корейською мовою. Та за словами прокурора Гжегожа Трусевича, наразі слідчі не можуть визначити точну модель та країну походження БпЛА.

«Первинний огляд показує, що масштаб пошкоджень безпілотника настільки великий, що ми не можемо з упевненістю визначити, звідки взявся цей безпілотник і хто його виробник», – заявив він.

Експерти продовжують досліджувати безпілотник.

«Ми шукатимемо елементи, які дозволять нам точно визначити, що це за пристрій і з якої країни він прибув», – додав прокурор.

При цьому Трусевич зазначив, що не хоче коментувати слова міністра оборони та представника МЗС, які стверджують, що у селі Осіни впав саме російський «шахед».

Нагадаємо, близько 02:22 за місцевим часом (03:22 за київським часом) в середу, 20 серпня, поліцейські отримали повідомлення про вибух у селі Осіни, що за 100 км від кордону з Україною. На місці інциденту поліцейські виявили обгорілі металеві та пластикові уламки. Ударною хвилею в деяких будинках повибивало шибки у вікнах. Зауважимо, що вночі 20 серпня в Україні, зокрема й в західних регіонах, була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників. У Львівській області повітряна тривога була оголошена із 00:20 до 01:25, а у Волинській – із 23:53 19 серпня до 00:59 20 серпня.

Від початку повномасштабного вторгнення російські повітряні цілі вже неодноразово залітали на територію Польщі.