Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш

У понеділок, 26 серпня, під час масованого російського обстрілу міст України, о 06:43 повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт, який вилетів з території України. Ймовірно, йдеться про безпілотник, який вилетів з боку Червонограда Львівської області заявив оперативний командувач збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш (Maciej Klisz), якого цитують RMF 24 та РАР.

За словами польського генерала, невідомий об'єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього.

«Об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. Через погодні умови я не зміг дати команду для боротьби з ним», – заявив Кліш.

За його словами, після цього повітряну ціль не виявили союзницькі або польські літаки чи гелікоптери. Тож тепер стартувала операція з пошуку за допомогою військових та авіації.

Кліш також сказав, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території. Але він міг і її покинути.

«З характеристик зрозуміло, що об'єкт не є ракетою, це не гіперзвукова ракета, не балістична ракета, не керована ракета. Ймовірно, це безпілотний об'єкт авіаційного типу, який на даний момент, згідно з прийнятими в державі процедурами, ми позначаємо як Неопізнаний повітряний об'єкт», – сказав генерал.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього ракетного удару російські окупанти запустили по Україні понад 100 ракет різних типів та стільки ж дронів-камікадзе. Атака стала однією з наймасштабніших за весь час російського вторгнення. Окупанти намагалися потрапити в обєкти критичної цивільної інфраструктури.