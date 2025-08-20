Невідомий об’єкт впав на кукурудзяне поле в селі Осіни Люблінського воєводства

У ніч на середу, 20 серпня, невідомий об’єкт вибухнув над селом Осіни Люблінського воєводства та впав на кукурудзяне поле. Ударною хвилею в деяких будинках повибивало шибки у вікнах. За даними авторитетної польської газети Rzeczpospolita, йдеться про ударний безпілотник Shahed іранського виробництва, які Росія використовує у війні з Україною. Пізніше міністр оборони Польщі підтвердив, що в полі в Осінах упав російський безпілотник.

Зазначається, що близько 2:22 за місцевим часом (3:22 за київським часом) в середу, 20 серпня, поліцейські отримали повідомлення про вибух у селі Осіни, що за 100 км від кордону з Україною. На місці інциденту поліцейські виявили обгорілі металеві та пластикові уламки. Територія вигоріла, але кратера від удару немає.

«Ми знайшли місце на кукурудзяному полі, де міг вибухнути об’єкт, який поки що [yfv] невідомий. Ми знайшли обгорілі фрагменти різних розмірів, розкидані в радіусі кількох десятків метрів», – сказав офіцер поліції Марцін Йозвік у коментарі TVN24.

За даними Люблінського воєводства, вибух був настільки потужним, що в трьох сусідніх будинках вибило вікна. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Відео Łuków.tv

Наразі поліція взяла територію падіння невідомого об’єкта під охорону. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, уночі 20 серпня не фіксували порушення польського повітряного простору ані зі сторони України, а ні з Білорусі.

«Ми знаємо, що стався вибух, ми знаємо, що навколо лежать уламки, але наразі ми не підтверджуємо жодної інформації про об’єкт. Процедури, які мали спрацювати, спрацювали. Ми виконуємо свої обов’язки за встановленими правилами. З нами заступник командира воєводської поліції, командир воєводської Державної пожежної служби та інші служби, зокрема контррозвідка, про присутність яких я не буду говорити», – сказав люблінський воєвода Кшиштоф Коморський.

За даними джерел Rzeczpospolita, в Осінах, міг вибухнути іранський безпілотник Shahed 131 або Shahed 136, які з 2023 року використовує Росія для атак на Україну. Прикметно, що уночі 20 серпня зокрема й в західних регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. У Львівській області повітряна тривога була оголошена із 00:20 до 01:25, а у Волинській – із 23:53 19 серпня до 00:59 20 серпня.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що, найімовірніше розбився саме безпілотник, але його походження ще вивчають. За його словами, це може бути як військовий дрон так і той, який використовують для контрабанди.

За даними RMF24, польські слідчі вважають, що в полі на Люблінщині впав саме військовий дрон. Військовий піротехнічний експерт має визначити, що саме вибухнуло і чи вибух стався після падіння дрона на землю, чи в повітрі. Джерело PAP в Міністерстві оборони повідомило, що впав військовий безпілотник без бойової частини, так званий дрон-приманка, що містить лише невелику кількість вибухівки.

Ввечері 20 серпня міністерство оборони Польщі офіційно повідомило, що в Осінах упав російський безпілотник, звинувативши Росію в провокаціях.

«Ми маємо справу з російським безпілотником. Ми маємо справу з вирішальним моментом, коли йдуть дискусії про мир, коли є надія, що ця війна має шанс закінчитися», – зазначив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Polsat.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення російські повітряні цілі неодноразово залітали на територію Польщі.