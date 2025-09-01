Церемонія відкриття військових навчань в Білорусі, 31 серпня 2025 рік

У Білорусі 31 серпня розпочались військові навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї. Про це повідомила Deutsche Welle 31 серпня.

Білоруське міноборони повідомило, що спільні навчання з Колективними силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2025», силами й засобами розвідки «Пошук-2025» і з силами й засобами матеріально-технічного забезпечення «Ешелон-2025» розпочались у Вітебську та на полігоні «Лепельський» у Вітебській області.

За даними російських медіа, у маневрах беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

Також буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і гелікоптерів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

Начальник білоруського Генштабу генерал-майор Павло Муравейко розповів, що в межах маневрів відпрацюють планування застосування ядерної зброї, але без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

Навчання ОДКБ завершаться в суботу, 6 вересня. З 12 по 16 вересня у Білорусі також заплановані спільні російсько-білоруські маневри «Захід-2025».