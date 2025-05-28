Серед модернізованих об'єктів є база 621-го ракетного полку

В Оренбурзькій області росіяни проводять масштабну модернізацію шахт, які здатні запускати ядерні ракети. Супутникові знімки і документація щодо цих обʼєктів опинилася в публічному доступі. Їхній аналіз у середу, 28 травня, опублікували данський проєкт Danwatch і німецький журнал Der Spiegel.

Як зазначають журналісти, за останні десять років Росія модернізувала велику кількість ракетних пускових установок у районі міста Ясний неподалік від кордону з Казахстаном. Серед обʼєктів – база 621-го ракетного полку та 368-го ракетного полку. Обидва ці підрозділи мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси «Авангард».

База 621-го ракетного полку

База 368-го ракетного полку

Також згідно з документами, паралельно з розробкою нових видів озброєння Росія будувала нові військові об’єкти. Повідомляють, що цілі бази майже повністю зрівняли з землею та відбудували з нуля, де звели сотні нових казарм, сторожових веж, командних центрів і складських приміщень.

У тендерній документації виявили, що для будівництва об’єктів російські військові використовують, зокрема, продукцію західних компаній. Особливо часто застосовується продукція німецької компанії Knauf. Також документи розкривають подробиці системи безпеки на базах: по периметру там розміщують три лінії електричних огорож, будівлі будуються із залізобетону із захистом від вибухів на вікнах та дверях. На базах встановлені сейсмічні та радіаційні датчики.

«Документи, що потрапили у відкритий доступ, належать до розвідувальної інформації найвищої категорії й дозволяють виявити вразливі місця для атаки», – зауважив колишній командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії Філіп Інгрем.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року військовий портал Defence Express повідомляв, що на озброєнні в Росії більш ніж пів тисячі ракет є потенційними носіями ядерного запасу. Країна-агресор має як наземні, так і морські варіанти МБР.