На думку Ентоні Блінкена, Китай відмовив Росію від застосування ядерної зброї в Україні через попередження США

Росія розглядала можливість застосування ядерної зброї в Україні, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Втім, на його думку, реалізувати ці плани завадив Китай.

В інтерв’ю Financial Times, опублікованому 4 січня, Блінкен розповів, що США були «дуже стурбовані» через можливе застосування Росією ядерної зброї, або ж принаймні розгляду такого варіанту з боку Владіміра Путіна. Втім, за словами Блінкена, від ідеї застосувати ядерне озброєння в Україні Росію відмовив Китай.

«У нас є підстави вважати, що Китай вступив у зв’язок з Росією і сказав: “Не йдіть туди”», – заявив Блінкен.

На думку державного секретаря, позиція Китаю проти застосування ядерної зброї в Україні могла сформуватися після того, як США повідомили Китаю про плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Владімір Путін заявив, що країна завдала удару по Україні ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Дніпру. Він заявив, що боєприпас начебто може нести ядерний боєзапас, а його запуск є нібито відповіддю на застосування Україною далекобійної зброї західних партнерів.

Тоді у пресслужбі Путіна заявили, що попередили США за 30 хвилин до пуску лінією «центру зі зменшення ядерної небезпеки». У США підтвердили. що знали про запуск балістичної ракети та попередили Україну та союзників. Втім, тоді у США заявили, що «не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні».