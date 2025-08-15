Раніше з Лукашенком зустрівся спецпосланець Трампа Кіт Келлог

У п’ятницю, 15 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із самопроголошеним главою Білорусі Алєксандром Лукашенком. Під час розмови Трамп подякував Лукашенку за звільнення політичних в’язнів, повідомив він у своїй соцмережі Truth Social.

«Я мав чудову розмову з високоповажним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 ув’язнених», – написав Дональд Трамп.

Ймовірно, йдеться про політичних в’язнів, яких звільнили після візиту до Білорусі спецпосланця з питань України Кіта Келлога 21 червня – під час візиту до країни той зустрівся з Лукашенком. Після зустрічі звільнили понад десяток політв’язнів, серед яких – опозиціонер Сергій Тіхановський, який балотувався в президенту у 2020 році.

За його словами, він також обговорив з Лукашенком звільнення ще 1300 ув’язнених з політичних мотивів. Зазначимо, за даними правозахисних організацій, саме стільки політв’язнів наразі утримують у в’язницях Білорусі.

Дональд Трамп назвав розмову з білоруським диктатором «дуже хорошою» та заявив, що «з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому». За його словами, він також обговорив з Лукашенком візит російського диктатора Владіміра Путіна до Аляски та його зустріч з Трампом.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрінуться для переговорів в американському місті Анкоридж, штат Аляска, щоб обговорити припинення війни в Україні. Перед зустріччю Трампа та Путіна в місті тисячі людей вийшли на мітинг для підтримки України.