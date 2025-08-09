Трамп та Путін на зустрічі під час саміту G20 у 2019 році

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним у п’ятницю, 15 серпня. Місцем зустрічі стане Аляска, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social у ніч на 9 серпня.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – написав Трамп.

Американський президент зазначив, що детальна інформація про зустріч з’явиться згодом.

Росія також прокоментувала повідомлення Трампа – помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив інформацію про заплановану зустріч. За словами Ушакова, «Росія та США – близькі сусіди, тому цілком логічно, що саміт лідерів пройде в Алясці». Росіянин також додав що на Алясці та в Арктиці «перетинаються економічні інтереси» країн.

Помічник російського диктатора заявив, що під час зустрічі Трампа й Путіна зосередяться на обговоренні варіантів досягнення «довгострокового урегулювання української кризи». Крім того, він додав, що Кремль очікує проведення наступної зустрічі в Росії.

Нагадаємо, до того, 6 серпня, спецпосланець США Стів Віткофф та Путін провели зустріч у Москві, яка тривала три години. Після завершення розмови в Кремлі назвали її «корисною і конструктивною», а в США – що під час зустрічі досягли «значного прогресу».

Того ж дня Трамп заявив про «хороші шанси» на зустріч з Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент США заявив, що є велика ймовірність, що зустріч відбудеться «дуже скоро».﻿