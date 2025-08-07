За словами Трампа, велика ймовірність того, що зустріч відбудеться зовсім скоро

Президент США Дональд Трамп зазначив, що є хороші шанси на те, аби провести зустріч із російським президентом Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у середу, 6 серпня, під час брифінгу в Білому домі.

За словами Трампа, наразі невідомо, де саме можуть провести зустріч, але велика ймовірність того, що вона відбудеться зовсім скоро.

«Є хороша перспектива того, що вони зустрінуться, але ми ще не визначили, де. Але в нас були дуже гарні переговори з президентом Путіним, і є дуже хороший шанс, що ми можемо завершити, завершити раунд, дійти до кінця цього шляху. Цей шлях був довгим та лишається довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро», – заявив він.

Водночас Трамп зауважив, що під час перемовин його спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним прориву не сталося.

Газета The New York Times, посилаючись на двох неназваних співрозмовників, писала, що американський лідер планує організувати зустріч між Путіним та Зеленським у якій також візьме особисту участь.

Джерело CNN в уряді ЄС також зазначало, що Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би, можливо, вже наступного тижня, зустрітися з Путіним, після чого відбудуться тристоронні переговори, в яких буде Зеленський. Журналісти додали, що помічники Трампа нібито вже розпочали планування цих зустрічей, адже американський президент закликав свою команду діяти швидко.

Нагадаємо, зустріч Віткоффа з Путіним 6 серпня тривала близько трьох годин. Раніше Трамп повідомляв, що вона була «дуже продуктивною».