Дональд Трамп вимагає до 8 серпня припинити війну Росії проти України

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Росія та Україна уклали мирну угоду та припинили вогонь до 8 серпня. Про це у четвер, 31 липня, заявив дипломат США Джон Келлі під час виступу в Раді Безпеки ООН, передає Reuters.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», – цитує Reuters заяву Джона Келлі.

Зауважимо, що 14 липня на тлі невдоволення діями російського диктатора Путіна Дональд Трамп анонсував передачу Україні озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot.Також американський президент пригрозив Путіну масштабними санкціями, якщо той протягом 50 днів не укладе з Україною мирну угоду.

Вже 28 липня Дональд Трамп заявив про скорочення терміну, наданого Путіну для припинення війни проти України. Президент США висунув російському диктатору новий ультиматум – припинення війни не пізніше, ніж через 12 днів.

Нагадаємо, 23 березня Bloomberg повідомляв, що США прагнуть досягти припинення вогню між Росією та Україною до 20 квітня (на Великдень). Однак 19 квітня Владімір Путін погодився лише на тимчасове припинення вогню з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом). Володимир Зеленський підтримав пропозицію Путіна та повідомив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень і після свята, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші. Проте протягом цих днів Росія неодноразово порушувала оголошене нею перемир’я.