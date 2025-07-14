Дональд Трамп повідомив про домовленість із НАТО щодо постачання зброї Україні та анонсував нові санкції проти Росії

Дональд Трамп повідомив, що США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні для протистояння Росії. Також американський лідер анонсував нові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін відмовиться припинити вогонь. Про це президент США заявив у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передають «Суспільне» та «Європейська правда».

«Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до цього не дійшло. Виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. І вони будуть на рівні 100%», – цитує «Суспільне» Дональда Трампа.

Також глава Білого дому анонсував нові постачання зброї для України. За його словами, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські країни. Зокрема, Дональд Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot, більшість з яких розмістять на фронті.

«Це Patriot, це все необхідне. Вони прибудуть в Україну зовсім скоро. Деякі приїдуть уже за кілька днів», – повідомив Дональд Трамп.

Дональд Трамп наголосив, що розчарований російським диктатором Владіміром Путіним та наголосив, що йому не вдасться його обдурити. Він також зауважив, що Путіну потрібно рятувати свою країну та економіку, а не воювати проти України.

«Путін – жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене. Я кладу слухавку з Путіним, кажу, що це була чудова розмова, а потім на Київ летять ракети. Розмови не мають значення», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 13 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував передачу Україні рекордної кількості зброї. Також він очікує, що США запровадять нові жорсткі санкції щодо Росії та її союзників, зокрема Китаю, Індії і Бразилії.