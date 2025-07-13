За словами Грема, Трамп виявляє зростаючий інтерес до допомоги Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує найближчим часом рекордного постачання зброї для допомоги Україні у боротьбі з Росією. Про це він сказав в ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS в неділю, 13 липня.

«Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, яка допоможе Україні захистити себе… Один з найбільших прорахунків Путіна – грати з Трампом. Просто спостерігайте, як найближчими днями й тижнями будуть докладені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – сказав Грем.

За словами американського сенатора, у Вашингтоні наразі активно обговорюється ідея продажу зброї Україні.

«Ми вже багато їй (йдеться про Україну – ред.) дали, але тепер є й угода про корисні копалини, що потенційно коштує трильйони. Не хочу забігати наперед, але буде план більш активного використання заморожених активів. Також буде план продажу великої кількості зброї європейським союзникам, яка потім може потрапити до України», – додав Ліндсі Грем.

Він зазначив, що протягом шести місяців свого президентства Дональд Трамп намагався посадити російського диктатора Владіміра Путіна за стіл переговорів. Однак, попри зусилля США, атаки по Україні посилилися, а не зменшилися. Відтак США запровадять санкції щодо Росії та її союзників, стверджує Грем.

«Путін прорахувався. Він думав, що ми і Європа втомимося. Але НАТО стало тільки сильнішим і згуртованішим. Ми на порозі ухвалення найжорсткіших санкцій в історії США. Це буде справжня “кувалда” в руках Трампа», – сказав республіканець.

Головними порушниками санкційної політики проти РФ Ліндсі Грем назвав Китай, Індію і Бразилію.

«Індія купує дешеву російську нафту і перепродує – це огидно. Я говорив із Трампом – він сказав: час діяти. Він намагався вмовити Путіна піти на мир, але удари по Україні тільки посилилися. Тепер настає момент жорстких рішень… Китай, Індія і Бразилія, ви дуже сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну», – додав Грем.

Сенатор також заявив, що очікує від Дональда Трампа, що той скористається президентськими повноваження і передасть Україні зброї на майже 4 млрд доларів, виділених ще за президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп натякнув, що в понеділок, 14 липня, зробить «важливу заяву» щодо Росії.

До слова, 10 липня агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп уперше після повернення в Білий дім готує пакет військової допомоги Україні, який буде надано за президентськими повноваженнями. За даними агентства, ідеться про пакет орієнтовною вартістю близько 300 млн доларів.