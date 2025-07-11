У США схвалили виділення Україні 500 млн доларів на оборонну допомогу

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у розмірі 500 млн доларів у межах законопроєкту про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення Комітет Сенату США ухвалив у середу, 9 липня. Проєкт закону був схвалений переважною більшістю: «за» проголосували 26 сенаторів, і лише один голос був «проти».

Документ передбачає продовження ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року, а щорічне фінансування пропонують збільшити з 300 млн доларів до 500 млн доларів.

Загалом законопроєкт передбачає виділення 925 млрд доларів фінансування національної оборони США. Виділені гроші, серед іншого, спрямують на протидію загрозам з Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Надалі законопроєкт передадуть на затвердження Сенату, також його має схвалити Палата представників, після цього документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, 2 липня США припинили поставки Україні низки пріоритетного озброєння. Однак вже 7 липня Дональд Трамп оголосив про відновлення постачання Україні вантажів військового призначення. У п’ятницю, 11 липня, президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення поставок зброї зі США.