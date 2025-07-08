США збираються надати більше зброї Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати надішлють Україні додаткове озброєння. Про це він сказав перед вечерею з Беньяміном Нетаньягу 7 липня, повідомило CNN.

За словами Дональда Трампа, США збираються надати більше зброї Україні. Про яке саме озброєння йдеться, Трамп не уточив. За його словами, США «змушені» організувати поставки зброї до України, оскільки українці «мають бути здатні захистити себе».

«Їм завдають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все, оборонну зброю, але їм завдають дуже, дуже сильного удару», – сказав Трамп.

Водночас на сайті Пентагону з’явилося повідомлення речника міністерства Шона Парнелла – він офіційно оголосив про надання Україні додаткової оборонної зброї. За його словами, поставку здійснять, щоб «українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств».

«Наша система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів “Америка понад усе”», – повідомив Парнелл.

Нагадаємо, заява Дональда Трампа про надання додаткової військової допомоги Україні пролунала на тлі повідомлень, що США зупинили постачання деякого озброєння до України. 2 липня низка західних ЗМІ повідомила, що йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні ракетні системи GMLRS, 155-мм осколково-фугасні гаубичні боєприпаси, ракети Stinger та Hellfire.

Згодом одна зі спікерів Білого дому Анна Келлі підтвердила інформацію, зазначивши, що «рішення було ухвалене, щоб зробити інтереси Америки пріоритетними». За даними медіа, Пентагон ухвалив рішення на тлі начебто недостатньої кількості озброєння. Втім, комісія, яка провела перевірку оборонних запасів США, не виявила критичного дефіциту.

На повідомлення про припинення оборонних поставок зі США відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україна з’ясовує деталі щодо припинення військової допомоги.

Вже 4 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, яку назвав «напевно, найкращою за весь час». До того Трамп зідзвонився з російським диктатором Владіміром Путіним – після телефонної розмови президент США був «дуже розчарований», оскільки не вдалося досягнути жодного прогресу.