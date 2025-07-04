Дональд Трамп після розмови з Путіним визнав, що Росія не збирається припиняти війну
Трамп не зміг досягти прогресу у розмові з Путіним 3 липня
Американський лідер Дональд Трамп після розмови з російським президентом Владіміром Путіним, що відбулася 3 липня, визнав, що Росія не збирається припиняти війну.
У четвер, 3 липня, Трамп та Путін провели годинну телефонну розмову напередодні Дня незалежності США. Відомо, що глава Кремля заявив американському президенту, що Росія не відступить від своїх цілей у війні проти України, але підтвердив готовність продовжити переговорний процес.
Трамп у коментарі журналістам заявив, що він дуже розчарований розмовою з Путіним, адже сторони не змогли досягнути жодного прогресу.
«Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро», – сказав президент США.
Трамп також підтвердив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 4 липня. Раніше український лідер зазначав, що має намір обговорити з ним припинення постачання зброї.
Водночас Трамп заявив журналістам, що США не припиняли військову допомогу Україні.
«Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання», – наголосив він.
Нещодавно Трамп також не став заперечувати, що російський диктатор може захотіти розпочати війну за межами України.