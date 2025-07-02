Серед компаній, з яких зняли санкції США, є експортне оборонне підприємство Росії

Президент США Дональд Трамп виключив з санкційних списків деякі російські банки та підприємства. Виключення російських компаній з «чорних списків» відбулося після скасування санкцій проти Сирії, йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC).

Згідно з даними релізу OFAC, після зняття санкцій США з низки сирійських осіб та компаній, зі списку обмежень виключили також кілька російських банків. Зокрема, йдеться про «Російський фінансовий альянс» пов’язаного з режимом Башара Асада ексголови Калмикії Кірсана Ілюмжинова, який також обіймав посаду президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). З самого Ілюмжинова санкції також зняли.

Окрім цього, обмеження зняли з:

«Мир Бизнес Банк», який є юрособою іранського банку Bank Melli Iran,

«Темпбанк»,

ДП «РФК-Банк»,

держпідприємство «Промсир'єімпорт»

«Глобальні концепції груп»,

Global Vision Group,

«СТГ Логістік»,

Maritime Assistance.

Також Трамп зняв санкції з російської державної компанії «Рособоронекспорт», пов’язаний з держкорпорацією РФ «Ростех». Це єдина в Росії державна компанія-посередник з експорту та імпорту озброєння.

Крім того, економічні обмеження зняли з росіянина Алєксєя Макарова – віцепрезидента «РФК-Банка». Раніше США звинуватили Макарова у підтримці сирійського центрального банку.

Цікаво, що наприкінці червня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів та готовий запровадити економічні обмеження проти РФ. Станом на 2 липня законопроєкт не розглядався – за словами сенатора, його планують ухвалити після 7 липня, коли завершиться традиційна перерва в Кнгресі США.

Раніше США відклали запровадження нових санкцій проти Росії за відмову припинити вогонь в Україні щонайменше до липня 2025 року. Законопроєкт не розглядали через війну Ізраїля та Ірану, а також податковий проєкт, попри широку підтримку сенаторів обидвох партій